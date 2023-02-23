Сандро Шварц заявил, что продолжает общаться с представителями «Динамо» после своего ухода

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как пережил в России первые месяцы после начала специальной военной операции, отметив, что поддерживает контакты с людьми, представляющими бело-голубых.
«Я продолжаю общаться со многими людьми. Мы разговариваем по телефону, переписываемся. Происходящее волнует всех, ведь это всё недалеко от нас. Конечно, у меня были опасения. У нас было множество сложностей. Что делать с украинскими игроками, с молодыми футболистами, которые подлежат призыву на военную службу? Что делать мне? Как мне поступить со своей семьёй? Невозможно было оценить, что происходит на самом деле.
К сожалению, сейчас вся эта ситуация никак не изменилась. Все нормально мыслящие люди надеются, что всё быстро закончится, но этого не предвидится», — приводит слова Шварца DPA.
- 23 февраля 2023
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