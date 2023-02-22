Тарханов: слишком много разговоров вокруг Захаряна. Сейчас нет смысла дёргаться в Европу
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Российский тренер Александр Тарханов оценил перспективу перехода полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский клуб.
«Слишком много разговоров вокруг Захаряна. То «Челси», теперь вот «Галатасарай». Арсен — ещё молодой мальчик, ему надо сосредоточиться на «Динамо». Сейчас ему нет смысла дёргаться в Европу. Вот когда он начнёт мощно играть за сборную России, тогда можно уходить из чемпионата России. А сейчас ему рано.
Головин же уехал в Европу более зрелым. Он к тому моменту и в сборной проявил себя, и в ЦСКА был лидером. И то он же не сразу закрепился в «Монако» — поначалу подыгрывал, а сейчас на качественно другом уровне проявляет себя», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
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