Эктор Бракамонте: в «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе

Бывший нападающий ФК «Москва», «Ростова» и «Терека» Эктор Бракамонте рассказал о шутках над одноклубниками в период его выступлений за «Москву».

«В «Москве» прикалывался над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: Ребко, Шешуков, Самедов. Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки. Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло. Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «***, брат, только не делай этого».

Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только. Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе. И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, — да все попадались. На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!» Как что это? Это Брака!», – приводит слова Бракамонте Sports.ru.