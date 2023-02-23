Иван Обляков — о матче с «Краснодаром»: холод? Я родился в России
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (3:0) в первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка Росси (Путь РПЛ), погодные условия во время матча, а также своё повреждение по ходу встречи.
«Отличная игра. Должны были забивать больше, но 3:0 — тоже хороший результат. «Краснодар» — хороший соперник: с ними всегда интересно играть!
Холод? Нормально, я в России родился. Неплохо переношу.
Повреждение? Ничего страшного, немного ногу подвернул», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ответная четвертьфинальная игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоится уже во вторник, 28 февраля, стартовый свисток судьи о начале встречи прозвучит в 19:30 мск.
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