«Новая фамилия мотивировала». Писарский — о дебюте за «Крылья Советов»
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал победу над московским «Динамо» в первом матче Кубка России (2:1), отметив, что его мотивировал факт игры под новой фамилией.
«Эмоции положительные, самое главное, что мы победили. В мороз было играть неприятно, но выбора у нас нет, тем более что все находились в равных условиях. Чувствовал ли ответственность в первом матче с новой фамилией? Новая фамилия мотивировала. Как и новые команда, стадион и болельщики», — приводит слова Писарского «Матч ТВ».
Напомним, ранее Писарский выступал под фамилией Сычевой. Футболист пополнил состав самарского клуба в зимнее трансферное окно. В матче с «Динамо» Писарский забил свой первый гол за «Крылья».
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