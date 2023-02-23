Матвей Сафонов объяснил, почему был недоволен действиями Ионова в матче с ЦСКА

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов ответил на вопрос, почему он был недоволен действиями своего одноклубника Алексея Ионова во время первой игры 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ), в котором его команда потерпела разгромное поражение со счётом 0:3.
«Почему был недоволен действиями Ионова после одного из голов? Вы говорите, что я «пихал», а это был подсказ. В тот момент он убежал в центр поля, а когда на стандарте соперника один игрок свободен — это не очень нормально. Я его попросил, чтобы он подходил к моменту более ответственно. Он стоит не персонально, а на подборе — в этот момент должен помогать докричаться до тех, кто должен занять свои позиции. Его реакция? Нормальная», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
- 23 февраля 2023
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