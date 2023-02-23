Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении команды от ЦСКА (0:3) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Все видели, что мы допускали элементарные ошибки. Просто отдавали мяч. Были проблемы с единоборствами: как мне показалось, мы очень много проиграли в этом компоненте. Заодно проиграли весь подбор. Это как раз те мелочи, из которых складывается игра. Наши проблемы сегодня — отсюда», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами будет сыгран во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, суперфинал Кубка России-2022/2023 состоится 11 июня.