Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России

Матвей Сафонов высказался о разгромном поражении «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России
Комментарии

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о поражении команды от ЦСКА (0:3) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (Путь РПЛ).

«Все видели, что мы допускали элементарные ошибки. Просто отдавали мяч. Были проблемы с единоборствами: как мне показалось, мы очень много проиграли в этом компоненте. Заодно проиграли весь подбор. Это как раз те мелочи, из которых складывается игра. Наши проблемы сегодня — отсюда», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ответный матч между краснодарцами и москвичами будет сыгран во вторник, 28 февраля, в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, суперфинал Кубка России-2022/2023 состоится 11 июня.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023