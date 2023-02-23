Игоря Акинфеева аплодисментами поздравили в раздевалке ЦСКА с 350-м «сухарём» в карьере

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сыграл на ноль в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:0), что позволило многолетнему стражу ворот армейцев добраться до отметки в 350 «сухих» игр в карьере. В телеграм-канале армейцев появилось видео с поздравлениями капитана со стороны товарищей по команде.
После окончания встречи вратаря продолжительными аплодисментами чествовали партнёры по команде и члены тренерского штаба во главе с наставником армейцев Игорем Федотовым.
36-летний Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. Всего за армейцев голкипер сыграл 724 матча. В текущем сезоне капитан ЦСКА провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиге и две игры в Кубке России. Контракт легендарного вратаря с родной командой заканчивается летом 2024 года. Акинфеев является шестикратным чемпионом России.
- 23 февраля 2023
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