«Добавил чуть остроты». Писарский объяснил празднование гола с дирижёрской палочкой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский (Сычевой) прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в первом матче 1/4 финала Кубка России, отдельно высказавшись о своём праздновании.

Футболист отличился на 48‑й минуте встречи, забив свой дебютный мяч за самарский клуб. После гола он взял в руки дирижерскую палочку и сделал вид, что руководит оркестром.

«Положительные эмоции, начали новый год с победы. Но была тяжёлая игра, тяжёлое поле, тяжёлый соперник. Однако мы выиграли, что самое главное.

Как сказалась погода? Тяжеловато было. Буквально вчера из Турции прилетели, где плюсовая температура, а тут такой холод. Было сложно, но все в равных условиях. Надо было адаптироваться, что мы и сделали.

Празднование? Как уже многие слышали, меня называют дирижёром или артистом. Поэтому я добавил чуть остроты, как было у нас в видео одном.

Спасибо болельщикам, что поддержали нас в такую трудную погоду. Команда чувствует поддержку, ещё раз благодарим за это», — приводит слова Писарского пресс‑служба «Крыльев Советов».

Ответная игра «Динамо» с «Крыльями» в 1/4 финала Кубка России пройдёт 1 марта.