Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хет-трик Ди Марии принёс «Ювентусу» победу над «Нантом». Туринцы вышли в 1/8 Лиги Европы

Хет-трик Ди Марии принёс «Ювентусу» победу над «Нантом». Туринцы вышли в 1/8 Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы между французским «Нантом» и туринским «Ювентусом». Встреча состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, Франция. Победу в матче со счётом 3:0 одержали гости.

Первый матч между соперниками, проходивший в Турине, завершился вничью 1:1. Во второй игре счёт был открыт уже на пятой минуте: отличился футболист «Ювентуса» Анхель Ди Мария. На 17-й минуте игрок «Нанта» Николя Паллуа был удалён за игру рукой в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Ди Мария, укрепив преимущество гостей. На 78-й минуте аргентинский полузащитник довершил разгром французской команды, оформив хет-трик.

Таким образом, общий счёт по сумме двух матчей стал 4:1 в пользу «Ювентуса», и туринцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
23 февраля 2023, четверг. 20:45 МСК
Нант
Нант, Франция
Окончен
0 : 3
Ювентус
Турин, Италия
0:1 Ди Мария – 5'   0:2 Ди Мария – 20'   0:3 Ди Мария – 78'
Удаления: Паллуа – 18' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023