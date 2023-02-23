Хет-трик Ди Марии принёс «Ювентусу» победу над «Нантом». Туринцы вышли в 1/8 Лиги Европы

Завершился проходивший сегодня, 23 февраля, второй матч 1/16 финала Лиги Европы между французским «Нантом» и туринским «Ювентусом». Встреча состоялась на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте, Франция. Победу в матче со счётом 3:0 одержали гости.

Первый матч между соперниками, проходивший в Турине, завершился вничью 1:1. Во второй игре счёт был открыт уже на пятой минуте: отличился футболист «Ювентуса» Анхель Ди Мария. На 17-й минуте игрок «Нанта» Николя Паллуа был удалён за игру рукой в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Ди Мария, укрепив преимущество гостей. На 78-й минуте аргентинский полузащитник довершил разгром французской команды, оформив хет-трик.

Таким образом, общий счёт по сумме двух матчей стал 4:1 в пользу «Ювентуса», и туринцы вышли в 1/8 финала Лиги Европы.