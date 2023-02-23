Камада перейдет из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента

Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Японии Даити Камада близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» в качестве свободного агента грядущим летом. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что игрок присоединится к клубу в июне и подпишет пятилетний контракт.

Сообщается, что стороны уже достигли договоренности. Представители футболиста тайно встречались со спортивным директором дортмундцев Себастьяном Келем и обсудили детали возможного соглашения — Камада дал устное согласие на заключение контракта на пять лет. В ближайшее время документы могут быть оформлены.

Действующее соглашение 26-летнего японского полузащитника с «Айнтрахтом» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Камада провел 30 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 30 млн.