Камада перейдет из «Айнтрахта» в дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента

Полузащитник «Айнтрахта» и сборной Японии Даити Камада близок к переходу в дортмундскую «Боруссию» в качестве свободного агента грядущим летом. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо. Ожидается, что игрок присоединится к клубу в июне и подпишет пятилетний контракт.
Сообщается, что стороны уже достигли договоренности. Представители футболиста тайно встречались со спортивным директором дортмундцев Себастьяном Келем и обсудили детали возможного соглашения — Камада дал устное согласие на заключение контракта на пять лет. В ближайшее время документы могут быть оформлены.
Действующее соглашение 26-летнего японского полузащитника с «Айнтрахтом» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Камада провел 30 матчей за «Айнтрахт», в которых забил 13 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в € 30 млн.
- 23 февраля 2023
-
23:35
-
23:27
-
23:18
-
23:18
-
23:10
-
23:03
-
22:59
-
22:51
-
22:45
-
22:41
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:36
-
22:28
-
22:18
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:41
-
21:27
-
21:09
-
21:05
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:57
-
20:50
-
20:46
-
20:46
-
20:45