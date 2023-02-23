«Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте — об Эмилиано Мартинесе

Бывший нападающий ФК «Москва», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте поделился мнением о голкипере сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе, который запомнился своими эксцентричными выходками после завершения чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Как мне Эмилиано Мартинес? Мне как-то в Аргентине сказали, что хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом. Вот две ключевые характеристики. По своему опыту скажу, что хороший вратарь и нормальный человек – это большая редкость», — приводит слова Бракамонте Sports.ru.
Напомним, сборная Аргентины стала чемпионом мирового первенства в Катаре, обыграв Францию в серии пенальти (4:2, 3:3 после 120 минут), а Эмилиано Мартинес был признан лучшим вратарём турнира.
Фреска в Буэнос-Айресе, посвящённая победе Аргентины на ЧМ:
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