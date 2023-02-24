Смородская: не думаю, что Геркус ушёл по собственному желанию из «Торпедо». Его уволили

Функционер Илья Геркус покинул пост президента «Торпедо» не по собственному желанию, клуб его уволил, предположила бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская.

«Да толку‑то от Геркуса? Он может только на готовом продукте находиться. А тащить клуб из ямы — это очень тяжёлая работа, нужно много опыта для этого. Его уход был ожидаемым, меня это не удивляет. Я не думаю, что Геркус ушёл по собственному желанию. Я думаю, что его уволили. Скорее всего, так и было. Но клуб сделал для Геркуса уход менее травматичным, сказав, что ушёл по собственному желанию», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что с 1 марта Геркус покидает должность президента «Торпедо», которую он занимал с августа 2022 года. Со 2 марта президентом клуба станет Ярослав Савин.

«Торпедо», набрав шесть очков за 17 туров РПЛ, занимает последнее место в таблице.