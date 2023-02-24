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Защитник ЦСКА Роша рассказал о своём отношении к симуляциям Неймара

Защитник ЦСКА Роша рассказал о своём отношении к симуляциям Неймара
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Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал, как относится к критике в адрес своего знаменитого соотечественника, нападающего «ПСЖ» Неймара.

«Неймар не просто важен, он идол. Показывает невероятную игру. Претензии к нему не совсем справедливы, хотя моменты с симуляциями иногда случаются. Нам, защитникам, конечно, такое не нравится. Но таков уж стиль Неймара. А судить пусть будут арбитры», — приводит слова Роши Sport24.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 13 очков.

В нынешнем сезоне РПЛ Виллиан Роша сыграл в девяти матчах и отметился одним голом. Бразилец перешёл в ЦСКА 1 сентября 2022 года.

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