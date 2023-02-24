«Получился красивый гол». Ди Мария — об одном из 3 своих забитых мячей в игре с «Нантом»
Поделиться
Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария, ставший автором хет-трика в победном матче 1/16 Лиги Европы с французским «Нантом», рассказал, как ему удалось забить первый из своих голов.
«Что я могу рассказать о своём первом голе? Я очень рад тому, как всё получилось. Нам показывали видео, как их голкипер довольно часто выходит далеко из ворот. Я постарался пробить в направлении дальней штанги, у меня получилось задать нужную траекторию полёта, и мяч влетел в ворота. Получился красивый гол», — сказал Ди Мария в видео на официальном сайте УЕФА.
Хет-трик Ди Марии позволил «Ювентусу» одержать победу над «Нантом» по итогам двух матчей, что позволило туринцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
Ди Мария и Паредес взвесили золотые медали ЧМ
Комментарии
- 24 февраля 2023
-
10:20
-
10:14
-
10:04
-
09:59
-
09:54
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:26
-
09:21
-
09:20
-
09:11
-
08:43
-
08:30
-
08:24
-
08:14
-
07:51
-
07:33
-
07:22
-
07:11
-
04:56
-
04:56
-
04:37
-
04:21
-
04:05
-
03:19
-
02:56
-
02:36
-
02:09
-
01:52
-
01:36
-
01:28
-
01:22
-
00:55
-
00:54
Партнерский контент