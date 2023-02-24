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«Получился красивый гол». Ди Мария — об одном из 3 своих забитых мячей в игре с «Нантом»

«Получился красивый гол». Ди Мария — об одном из 3 своих забитых мячей в игре с «Нантом»
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Нападающий туринского «Ювентуса» Анхель Ди Мария, ставший автором хет-трика в победном матче 1/16 Лиги Европы с французским «Нантом», рассказал, как ему удалось забить первый из своих голов.

«Что я могу рассказать о своём первом голе? Я очень рад тому, как всё получилось. Нам показывали видео, как их голкипер довольно часто выходит далеко из ворот. Я постарался пробить в направлении дальней штанги, у меня получилось задать нужную траекторию полёта, и мяч влетел в ворота. Получился красивый гол», — сказал Ди Мария в видео на официальном сайте УЕФА.

Хет-трик Ди Марии позволил «Ювентусу» одержать победу над «Нантом» по итогам двух матчей, что позволило туринцам выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

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