Пожалуй, Ди Мария — самый недооценённый футболист в мире. Сотворил ещё два чуда

Изначально «Ювентус» казался фаворитом в противостоянии с «Нантом». Однако французы сыграли вничью в Турине, а в ответной игре прижали «Ювентус» к его воротам на первых минутах.
И тогда за дело взялся Ди Мария.
Аргентинец сотворил сразу два шедевра. Сначала он исполнил великолепный обводящий удар с угла штрафной площади. Оттуда мяч заходит в ворота крайне редко, но это был тот случай, когда вратарь не мог ничего поделать. Слишком идеальная траектория полёта мяча. Такой гол можно пересматривать бесконечно.
А вскоре Ди Мария окончательно решил исход противостояния. Показал обводку в чужой штрафной, уйдя сразу от двух защитников и вратаря! Ну и завершил этот проход изящным ударом пяткой – мяч попал в руку сопернику, который сидел практически на линии ворот. Судья и защитника удалил, и пенальти назначил. Его, само собой, исполнил Ди Мария.
Ближе к концу матча Ди Мария ещё и третий забил для верности! Даже в 35 лет он делает результат. Пожалуй, самый недооценённый футболист современности. Удар, дриблинг, видение поля – у него есть всё. Успехи сборной Аргентины широкая аудитория будет ассоциировать с Месси (оно и понятно, потому что его заслуга огромна). Но кто забивал и в финале Олимпиады, и в финале Кубка Америки, и в Финалиссиме, и в финале ЧМ-2022?
Кстати, Месси – единственный футболист в мире, у которого больше ассистов в Лиге чемпионов, чем у Ди Марии. Ещё несколько месяцев назад Анхель вообще был первым по голевым передачам в истории турнира. При этом о Ди Марии не говорят столько, как о Месси, Роналду, Неймаре, Ибрагимовиче и других звёздах.
Ну а что касается «Ювентуса», ему победа в Лиге Европы нужнее, чем другим топ-клубам Европы. Похоже, у итальянской команды больше шансов попасть в следующий сезон Лиги чемпионов не через Серию А, а именно через ЛЕ. Уже в пятницу (в 14:00 по Москве) начнётся жеребьёвка 1/8 финала. Соперником «Ювентуса» станет одна из восьми команд, занявших первое место в группе ЛЕ:
- «Арсенал»;
- «Бетис»;
- «Реал Сосьедад»;
- «Фейеноорд»;
- «Фенербахче»;
- «Ференцварош»;
- «Фрайбург»;
- «Юнион».
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