Кто пройдёт в 1/4 финала Лиги Европы: «Ференцварош» Черчесова или «Байер» Азмуна?
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Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023. Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, поборется за выход в четвертьфинал с немецким «Байером», в составе которого выступает экс-футболист «Зенита» Сердар Азмун.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто окажется сильнее и выйдет в 1/4 финала ЛЕ — «Ференцварош» или «Байер»?
Также можно пройти опрос по ссылке
Пары 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023 выглядят следующим образом:
- «Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);
- «Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);
- «Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);
- «Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);
- «Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);
- «Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
- «Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.
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