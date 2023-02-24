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Кто пройдёт в 1/4 финала Лиги Европы: «Ференцварош» Черчесова или «Байер» Азмуна?

Кто пройдёт в 1/4 финала Лиги Европы: «Ференцварош» Черчесова или «Байер» Азмуна?
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Сегодня, 24 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023. Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является россиянин Станислав Черчесов, поборется за выход в четвертьфинал с немецким «Байером», в составе которого выступает экс-футболист «Зенита» Сердар Азмун.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто окажется сильнее и выйдет в 1/4 финала ЛЕ — «Ференцварош» или «Байер»?

Также можно пройти опрос по ссылке

Пары 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023 выглядят следующим образом:

  • «Унион» (Германия) — «Юнион» (Бельгия);
  • «Севилья» (Испания) — «Фенербахче» (Турция);
  • «Ювентус» (Италия) — «Фрайбург» (Германия);
  • «Байер» (Германия) — «Ференцварош» (Венгрия);
  • «Спортинг» (Португалия) — «Арсенал» (Англия);
  • «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Бетис» (Испания);
  • «Рома» (Италия) — «Реал Сосьедад» (Испания);
  • «Шахтёр» (Украина) — «Фейеноорд» (Нидерланды).

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные – 16 марта.

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