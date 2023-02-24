«Сочи» обыграл «Балтику» благодаря голу Джорджевича

Сегодня, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи». Команды играли на одном из стадионов в Турции. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «барсов».
Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий команды Курбана Бердыева Лука Джорджевич. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».
«Сочи» этим матчем завершил программу зимних тренировочных сборов. Ранее «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 4:2 и «Химки» со счётом 2:0.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 17 матчах. «Балтика» лидирует в первенстве Первой Лиги (41).
Лучшие моменты матча «Сочи» — «Локомотив»
- 24 февраля 2023
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