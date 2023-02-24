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«Сочи» обыграл «Балтику» благодаря голу Джорджевича

«Сочи» обыграл «Балтику» благодаря голу Джорджевича
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Сегодня, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между «Балтикой» и «Сочи». Команды играли на одном из стадионов в Турции. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу «барсов».

Единственный гол на 59-й минуте забил нападающий команды Курбана Бердыева Лука Джорджевич. В России Джорджевич впервые оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Затем черногорец играл за тульский «Арсенал» и московский «Локомотив».
«Сочи» этим матчем завершил программу зимних тренировочных сборов. Ранее «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 4:2 и «Химки» со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Сочи» располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 25 очков в 17 матчах. «Балтика» лидирует в первенстве Первой Лиги (41).

Лучшие моменты матча «Сочи» — «Локомотив»

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
24 февраля 2023, пятница. 18:00 МСК
Балтика
Калининград, Россия
Окончен
0 : 1
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Джорджевич – 59'
Комментарии
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