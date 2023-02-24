Кроос: Винисиус не достиг предела возможностей. Он войдёт в число лучших игроков в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос похвалил одноклубника Винисиуса Жуниора в преддверии матча с «Атлетико» в 23-м туре чемпионата Испании.

«Нет никаких сомнений, что Винисиус не достиг предела своих возможностей. Есть моменты, которые он может делать ещё лучше, но то, что он делает, уже многое для нас. Когда мы проигрывали 2:0 «Ливерпулю», его первый гол многое значил для «Реала». Он сделал всё сам, когда был ограничен в пространстве и находился среди двух или трёх футболистов. Этот гол вдохнул жизнь в нашу команду. Это то, что он умеет делать. Вне зависимости от событий Винисиус в будущем войдёт в число лучших игроков в мире», — приводит слова Крооса ESPN.

Видеообзор. «Осасуна» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 22-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.