Гвардиола: Холанд расстроен после игры с «Лейпцигом»? Не страшно, я тоже, такое случается

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре нападающего Эрлинга Холанда в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:1).
«Эрлинг Холанд расстроен? С «Лейпцигом» он мало касался мяча, но с «Ноттингемом» у Эрлинга были моменты и в первом, и во втором таймах. Нападающий — самая сложная позиция в футболе: на нём всегда два защитника, а в случае с Холандом — ещё больше. В матче с «Лейпцигом» нам пришлось нелегко, мы должны были чаще находить его передачами.
Если он расстроен, то ничего страшного, я тоже расстроен. Порой в жизни бывают разочарования, а счастье переоценено», — приводит слова Гвардиолы AS.
22-летний Холанд в 32 матчах нынешнего сезона забил 32 мяча и отдал четыре результативные передачи.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ. Видеоролик:
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