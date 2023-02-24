Клаудиньо на английском отреагировал на получение российского гражданства

Бразильский нападающий «Зенита» Клаудиньо отреагировал на получение российского гражданства. Вместе с Клаудиньо гражданином России сегодня стал его одноклубник Малком.
«Спасибо большое!» — написал спортсмен в своей социальной сети на английском языке.
Напомним, 25-летний Малком защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а Клаудиньо присоединился к команде с берегов Невы в 2021 году. Оба футболиста выступали за сборную Бразилии на Олимпийских играх 2021 года.
В нынешнем сезоне «Зенит» с Малкомом и Клаудиньо в составе возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В активе команды Сергея Семака 42 набранных очка в 17 матчах. Сине-бело-голубые опережают ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на шесть очков.
Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае
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