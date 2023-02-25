Генеральный директор ЦСКА — о трансфере Влашича: надеемся найти внесудебный вариант

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился подробностями ситуации с выплатами за продажу полузащитников Николу Влашича и Яки Бийола.

«Пробуем все возможные способы, которые подразумевает регламент по статусу футболистов ФИФА. Продолжаем диалог с коллегами из «Вест Хэма» и «Удинезе». Надеемся найти какой-то внесудебный вариант. Все возможные досудебные процедуры выполнены. По «Вест Хэму» уже даже принято заявление в палату. Хотя ещё есть время, ФИФА дает время сторонам договориться, решить вопрос мирно.

Когда дедлайн по принятию решения? Думаю, июнь–июль.

Уже наступает время второго платежа. А мы понимаем, что если до сих пор не закрыт первый, очевидно, не будет и второго», — приводит слова Бабаева Sport24.