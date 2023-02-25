Вальверде: постараемся закрыть вопрос, выиграв все матчи с «Атлетико» в этом сезоне
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Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался в преддверии мадридского дерби с «Атлетико».
«Играть такие матчи — это то, о чём мечтает каждый. Это долгожданное событие как для игроков, так и для болельщиков. Мы постараемся победить и закрыть вопрос с этим соперничеством, выиграв все три матча в этом сезоне.
В день матча я буду дома играть с ребенком и наслаждаться временем с семьёй. Я постараюсь не думать много о предстоящей игре. Мы профессионалы и знаем, что должны хорошо питаться, заботиться о себе и отдыхать», — приводит слова Вальверде AS.
Матч между «Реалом» и «Атлетико» пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 25 февраля. Начало игры — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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