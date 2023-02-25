Тудор: с Мбаппе, Месси и Неймаром «ПСЖ» должен выигрывать все матчи. Они всегда фавориты

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор выступил перед матчем с «ПСЖ» во французской Лиге 1, заявив, что с таким подбором игроков, которым обладают парижане, тяжело быть фаворитом в игре с ними, так как они должны побеждать во всех встречах, в которых участвуют.

«Со всеми теми игроками, которые у них есть, Неймаром, Маркиньосом, Месси, Мбаппе, Руисом, Рамосом и всеми остальными, невозможно представить команду, которая была бы фаворитом в матче с ними. Они с такой командой должны выигрывать все матчи. Мы уверены в себе и хотим хорошо выступить дома. Мы будем бороться, сделаем всё возможное. Мы надеемся обыграть их снова, но каждый матч разный, и всё познаётся в деталях», — приводит слова Тудора RMC Sport.

Матч «Марселя» и «ПСЖ» состоится завтра, 26 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. 8 февраля «Марсель» обыграл «ПСЖ» в матче Кубка Франции (2:1) и выбил парижан из розыгрыша турнира.

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