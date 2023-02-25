«Чемпионат мира был странным». Кьеллини — о мундиале 2022 года в Катаре

Бывший защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, ныне выступающий за «Лос-Анджелес», поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, отметив, что турнир получился странным.

«Если честно, чемпионат мира был странным. Я посмотрел не очень много матчей, что нехорошо. Я посмотрел главные хайлайты, но почти не смотрел матчи в прямом эфире, за исключением финала и первой игры США с Уэльсом. Было тяжело смотреть, не будучи там, потому что попадание на чемпионат мира — это большая цель. Это был бы отличный опыт, но я стараюсь смотреть на плохие вещи более позитивно. Провал Италии в квалификации чемпионата мира позволил мне приехать в Лос-Анджелес, чтобы принять новый вызов, что стало для меня незабываемым опытом», — приводит слова The Athletic.

Италия не смогла обыграть Северную Македонию в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира в Катаре. Победу на турнире одержала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францию (3:3, 4:2 пен.).

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