«Лестер Сити» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Лестер Сити» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Арсенал» одержал победу в матче с «Лестер Сити» со счётом 4:2. В составе канониров отличились Гарбриэл Жезус (дважды), Гранит Джака и Габриэл Мартинелли. У «Лестера» голом отметился Джеймс Мэддисон, а также случился автогол защитника хозяев Вильяма Салибы.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 54 очка после 23 матчей. «Лестер» находится на 14-й строчке, заработав 24 очка.