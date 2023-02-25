Бразилец Дуглас Сантос — капитан «Зенита» в первом официальном матче после ухода Ловрена

Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сине-бело-голубых на матч Пути регионов Кубка России с ульяновской «Волгой» (идёт первый тайм, счёт 0:0) с капитанской повязкой.

Матч с «Волгой» в Ульяновске — первый для санкт-петербургской команды после ухода из клуба предыдущего капитана, хорватского защитника Деяна Ловрена. Хорват покинул «Зенит» в зимнее трансферное окно после чемпионата мира 2022 года в Катаре. Ловрен пополнил состав французского «Лиона».

28-летний Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Крайний защитник сыграл за петербуржцев 132 матча, в которых забил четыре гола и сделал 24 результативные передачи. До ухода Ловрена он исполнял обязанности вице-капитана клуба.