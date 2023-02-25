Шалимов — о Захаряне: не надо дурить парню голову. Какой «Челси» сейчас, судя по игре?

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо» (2:1), а также о полузащитнике бело-голубых Арсене Захаряне.

«У Самары забрали двух ключевых игроков, но главное, что остался тренер, который после каждого трансферного окна остаётся с ослабленной командой, но продолжает давать результат — в зону стыков самарцы не опускаются. Хозяева были лучше настроены, действовали побоевитей.

Отдельно скажу про Захаряна. Не надо дурить парню голову постоянными разговорами про «Челси», теперь «Галатасарай» — это продолжается уже около полугода, и это просто сбивает игрока с толку. Ситуация похожа на ту, что с Хвичей (Кварацхелией. — Прим. «Чемпионата») в прошлом чемпионате — это был совсем не тот же игрок, что в свой первый сезон в Казани. Парню просто сносят голову всеми этими разговорами о будущем — о том, какая сумма трансфера, как там всё будет хорошо, надо обязательно побыстрее уехать.

Ситуация опасная. Окружению, агентам, клубу надо подсказывать, что есть настоящее — а в настоящем, по тому как Арсен сейчас играет, это обыкновенный футболист, который ничем не лучше тех, кто в «Крыльях» — там есть ребята поинтереснее по этому матчу. Время в карьере подходит такое, когда игрок должен становиться лидером команды, надо добиваться чего-то в России — никуда, даже несмотря на текущие обстоятельства, заграница не денется, если сам футболист будет на высоте. Какой «Челси» сейчас, судя по игре, которую показывает футболист в «Динамо»? Европейские перспективы можно чётче увидеть с поля российского стадиона, надо серьёзно прибавлять, раскрывать свой потенциал не с будущим, а с настоящим клубом. А то получается, что мы всеми разговорами о Европе просто переносим талантливого парня в виртуальный мир, просто сбивая этим с толку. Его чемпионат сейчас — в РПЛ, его команда — «Динамо», надо оправдывать ожидания в России, помогать своей команде, которая не смогла победить в Самаре», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».