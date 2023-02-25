Мостовой — о «Волга» — «Зенит»: играла одна команда, а вторая думала — как продержаться

Бывший полузащитник сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы санкт-петербургского «Зенита» над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

«Играла одна команда, а вторая думала — как продержаться. У «Волги» было всего пару ударов в сторону ворот «Зенита». Поле было неровное, кочковатое местами. Наверное, поэтому «Зенит» какое-то время мучился.

Но разговор здесь был о том, с каким счётом выиграют. «Зенит» играл просто нормально, ничего не выдумывал. Какое-то время привыкали к такому полю. Разговор был один — два, три или четыре», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, потерпевшей поражение в своём четвертьфинале Пути РПЛ.