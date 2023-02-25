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Дубль Мартина Брейтуэйта принёс «Эспаньолу» победу над «Мальоркой» в матче Ла Лиги

Сегодня, 25 февраля, на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне состоялся матч 23-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Эспаньол» и «Мальорка». Финальный свисток Хавьера Альберолы Рохаса зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте, когда два бывших игрока «Барселоны» соорудили мяч для «Эспаньола»: с передачи Алеша Видаля отличился Мартин Брейтуэйт.

Гол Брейтуэйта. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 41-й минуте Ведат Мурики с передачи Дани Родригеса счёт сравнял.

Гол Мурики. Видеоролик:

Победу «Эспаньолу» принёс точный удар всё того же Брейтуэйта: на этот раз Мартин отличился с передачи Николаса Рибаудо.

Дубль Брейтуэйта. Видеоролик:

«Эспаньол» набрал 27 очков и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. «Мальорка» (31) — восьмая.