«Наполи» выиграл восьмой матч чемпионата Италии подряд

Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Эмполи» принимал «Наполи». Игра проходила на стадионе Карло Кастеллани. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.

Неаполитанцы вышли вперёд на 17-й минуте в результате автогола Ардиана Исмайли. На 28-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество гостей. «Наполи» пришлось доигрывать матч в меньшинстве после того, как Мариу Руй получил красную карточку на 67-й минуте.

Победа стала для «Наполи» восьмой подряд в матчах Серии А. В последний раз клуб терял очки в матче с «Интером» (0:1). Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии нынешнего сезона и опережают идущий вторым «Интер» на 18 очков. «Эмполи» находится на 12-м месте.