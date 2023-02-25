«Наполи» выиграл восьмой матч чемпионата Италии подряд
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Завершился матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Эмполи» принимал «Наполи». Игра проходила на стадионе Карло Кастеллани. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Гости одержали победу со счётом 2:0.
Неаполитанцы вышли вперёд на 17-й минуте в результате автогола Ардиана Исмайли. На 28-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество гостей. «Наполи» пришлось доигрывать матч в меньшинстве после того, как Мариу Руй получил красную карточку на 67-й минуте.
Победа стала для «Наполи» восьмой подряд в матчах Серии А. В последний раз клуб терял очки в матче с «Интером» (0:1). Неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии нынешнего сезона и опережают идущий вторым «Интер» на 18 очков. «Эмполи» находится на 12-м месте.
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