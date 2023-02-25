Мойес прокомментировал свою 250-ю победу в АПЛ

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (4:0). Эта победа стала для специалиста 250-й в лиге.

«Первый гол был самым важным. Мы хорошо справлялись со своей задачей, и забить четыре гола — это не что-то неимоверное. Мы были больше похоже на нас самих, голы имеют огромное значение. Как только мы забили второй гол, вы могли видеть, что вся команда почувствовала себя намного лучше.

Приятно одержать 250 побед, но было бы лучше, если бы у меня было всего 275 игр. 250 хороших вечеров из тысячи — не так уж плохо», — приводит слова Мойеса BBC.

Рекордсменом по числу побед в АПЛ является Алекс Фергюсон. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» выиграл 528 раз. Второе место по этому показателю принадлежит бывшему наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру, который одержал 476 побед.