Мойес одержал 250-ю победу в АПЛ. Больше только у Фергюсона и Венгера

Сегодня, 25 февраля, завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест». «Молотобойцы» одержали победу со счётом 4:0.

Эта победа стала для главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса 250-й в чемпионатах Англии. Рекордсменом по числу побед в АПЛ является Алекс Фергюсон. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» выиграл 528 раз. Второе место по этому показателю принадлежит бывшему наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру, который одержал 476 побед.

Голами в составе «Вест Хэма» отметились Дэнни Ингс (70-я и 73-я минута), Деклан Райс (78-я минута) и Антонио (85-я минута). «Молотобойцы» находятся на 16-м месте в чемпионате Англии нынешнего сезона.