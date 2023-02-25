Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мойес одержал 250-ю победу в АПЛ. Больше только у Фергюсона и Венгера

Мойес одержал 250-ю победу в АПЛ. Больше только у Фергюсона и Венгера
Комментарии

Сегодня, 25 февраля, завершился матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Ноттингем Форест». «Молотобойцы» одержали победу со счётом 4:0.

Эта победа стала для главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса 250-й в чемпионатах Англии. Рекордсменом по числу побед в АПЛ является Алекс Фергюсон. Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» выиграл 528 раз. Второе место по этому показателю принадлежит бывшему наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру, который одержал 476 побед.

Голами в составе «Вест Хэма» отметились Дэнни Ингс (70-я и 73-я минута), Деклан Райс (78-я минута) и Антонио (85-я минута). «Молотобойцы» находятся на 16-м месте в чемпионате Англии нынешнего сезона.

Новость по теме
«Вест Хэм» разгромил «Ноттингем Форест», «Эвертон» проиграл «Астон Вилле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023