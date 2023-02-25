«Наша игра была превосходной». Артета — о победе «Арсенала» над «Лестером»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своих подопечных над «Лестером» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
«Я думаю, что делать то, что сегодня продемонстрировала команда, очень и очень сложно. Мы доминировали в игре с самого начала почти до финального свистка, у нас были трудные 10 или около того минут, когда мы часто теряли мяч. Но в целом, я думаю, что наша игра была превосходной. Нам не хватило немного последнего паса, чтобы забить больше или создать больше моментов.
Победа в двух последних выездных играх? Это действительно важно. Очевидно, это придаёт нам больше веры в игроков, в наш клуб. Я был полностью уверен, что игроки смогут добиться своего. В последних двух матчах, особенно сегодня, мы выступили намного лучше, чем ранее», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.
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