Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наша игра была превосходной». Артета — о победе «Арсенала» над «Лестером»

«Наша игра была превосходной». Артета — о победе «Арсенала» над «Лестером»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своих подопечных над «Лестером» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Я думаю, что делать то, что сегодня продемонстрировала команда, очень и очень сложно. Мы доминировали в игре с самого начала почти до финального свистка, у нас были трудные 10 или около того минут, когда мы часто теряли мяч. Но в целом, я думаю, что наша игра была превосходной. Нам не хватило немного последнего паса, чтобы забить больше или создать больше моментов.

Победа в двух последних выездных играх? Это действительно важно. Очевидно, это придаёт нам больше веры в игроков, в наш клуб. Я был полностью уверен, что игроки смогут добиться своего. В последних двух матчах, особенно сегодня, мы выступили намного лучше, чем ранее», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Новость по теме
«Арсенал» минимально обыграл «Лестер» и оторвался от «Ман Сити» в таблице на пять очков

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023