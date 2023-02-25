Эрлинг Холанд побил рекорд «Манчестер Сити» по голам за сезон АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:1) и побил клубный рекорд по голам в сезоне.
Гол, забитый на 29-й минуте матча, стал для Эрлинга 27-м в 23 играх лиги. Ранее рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/2015. Холанд лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона АПЛ. На втором месте находится Гарри Кейн (17 голов), у Маркуса Рашфорда и Айвана Тони — по 14 голов.
«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Горожане» отстают от «Арсенала», сыгравшего на один матч меньше, на два очка. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом».
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