Эрлинг Холанд побил рекорд «Манчестер Сити» по голам за сезон АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд отметился забитым голом в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (4:1) и побил клубный рекорд по голам в сезоне.

Гол, забитый на 29-й минуте матча, стал для Эрлинга 27-м в 23 играх лиги. Ранее рекорд принадлежал Серхио Агуэро, который забил 26 голов в сезоне-2014/2015. Холанд лидирует в бомбардирской гонке нынешнего сезона АПЛ. На втором месте находится Гарри Кейн (17 голов), у Маркуса Рашфорда и Айвана Тони — по 14 голов.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Горожане» отстают от «Арсенала», сыгравшего на один матч меньше, на два очка. В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом».