«Манчестер Юнайтед» готов потратить € 100 млн на форварда. Кто станет новым лидером?

«Манчестер Юнайтед» преобразился и проводит один из самых успешных сезонов за последние годы. В первый сезон парни тен Хага уже взяли Кубок лиги, а при идеальном сценарии могут вообще сделать квадрупл! Изменения не только видны на поле, но и подтверждаются результатами. Однако «Юнайтед» всё ещё испытывает сложности с голами. Да, Маркус Рашфорд проводит лучший сезон в карьере, но, помимо него, у «МЮ» туго с нападающими, а у нападающих – с голами. Приоритетная задача на летнем трансферном рынке – лидер атаки. Причём «Манчестер» готов серьёзно потратиться, возможно, даже побить свой трансферный рекорд. Летом 2016-го за Поля Погба заплатили € 105 млн. Теперь для некоторых игроков это вообще стартовая точка в переговорах.
Мы собрали список всех потенциальных кандидатов на место ведущего нападающего. Причём взяли не только топ-варианты, но и менее звучные имена. Для полноты картины добавили опции внутри состава. Предлагаем вам оценить, какой из футболистов больше всего подходит как решение проблем «МЮ» с атакой.
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Маркус Рашфорд (Англия)
Возраст: 25 лет
Нынешний клуб: «МЮ»
В этом сезоне: 25 голов и 9 ассистов во всех турнирах (38 матчей) – в среднем 116 минут на гол
Два вечных вопроса к составу «Манчестер Юнайтед»: способен ли Рашфорд стабильно забивать и играть центрального нападающего? С первым разобрались: Маркус преобразился и в 2023 году едва ли не лучший нападающий мира. Уже в феврале у него лучший сезон в карьере – 25 голов.
А что позиция? Пока ребус остаётся. Рашфорд значительно улучшил игру головой, и стал чаще выбираться в штрафную, а не только гонять по флангу. При этом ему тяжело с персональной опекой и без пространства. Но эти качества можно улучшить. Особенно если подобрать качественного партнёра налево. Так, возможно, у «Юнайтед» уже есть готовый центрфорвард?
Виктор Осимхен (Нигерия)
Возраст: 24 года
Нынешний клуб: «Наполи»
Цена вопроса: € 120-130 млн
В этом сезоне: 21 гол и 4 ассиста во всех турнирах (25 матчей) – в среднем 93 минуты на гол
Один из лучших игроков этого сезона. Именно Виктор Осимхен на пару с Хвичей Кварацхелией ведёт «Наполи» к чемпионству. Быстрый, атлетичный и координированный нападающий, у которого ещё есть потенциал. Осимхен не так хорош в прессинге. И на дистанции нескольких сезонов его показатели не так впечатляют. Забивает прилично, но не из ряда вон. Часто проблемой становятся травмы: даже в этом сезоне он пропустил шесть матчей.
Экс-форвард «МЮ» Энди Коул считает, что Осимхен – то что надо: «Подвижный, хорошо принимает мяч, много забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру с «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов, «Наполи» победил 4:1, но Осимхен не забил. – Прим. «Чемпионата»), где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам». Рио Фердинанд согласен с Коулом и считает нигерийца более перспективным из-за возраста.
Все плюсы осознают и в «Наполи». Если Виктор станет чемпионом Италии и лучшим бомбардиром сезона, заполучить его будет тяжело. Аурелио Де Лаурентис уже начал игры разума: сказал, что будет обсуждать предложения минимум в сотню миллионов евро, позже отметил, что «Наполи» без долгов и вообще не собирается кого-то продавать. Теперь похвалил себя, что лидеров будет несложно удержать из-за грамотных контрактов, при этом «никогда не говори никогда, ведь некоторые предложения невозможно отклонить». В общем, готовьте деньги.
Гарри Кейн (Англия)
Возраст: 29 лет
Нынешний клуб: «Тоттенхэм»
Цена вопроса: € 110-120 млн
В этом сезоне: 20 голов и 4 ассиста во всех турнирах (34 матча) – в среднем 151 минута на гол
Капитан и лидер сборной Англии, легенда «Тоттенхэма», оказавшийся перед трудным выбором. Контракт Кейна с родным клубом заканчивается летом 2024-го. Если он переподпишет его, почти наверняка останется в «Тоттенхэме» до конца карьеры. Если нет, на столе несколько топ-предложений. Пока на Гарри три реальных претендента: «МЮ», «Реал» и «Бавария». У них и желание, и возможности. Остальным не потянуть огромную цену. Босс «шпор» Дэниэл Леви запросит больше сотни миллионов, хотя с зарубежными клубами готов торговаться.
Кейн же решает сложный ребус: чтобы обойти Алана Ширера в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Англии, ему осталось полсотни голов. Уходить со скандалом и огорчать фанатов ему тоже не хочется. Набрать полсотни можно и в «Тоттенхэме». Вот только у Кейна 0 трофеев. Можно, конечно, обойти Ширера и затем уйти за медалями. Но это уже перспектива двух-трёх лет.
В контексте «Юнайтед», Кейна сравнивают с Робином Ван Перси. Голландец оставил «Арсенал» ради победы в АПЛ примерно в том же возрасте и не прогадал – стал важнейшим звеном чемпионской команды-2012/2013. Кейн в теории сможет быть полезен дольше РВП: благодаря навыкам играть глубже и на разных позициях. На ЧМ-2022 мы его разве что центральным защитником не видели.
Да, Гарри придётся реагировать на возрастные изменения организма. Хотя, судя по статистике этого сезона, пока опасаться нечего. Ну а если Кейн станет более командным игроком, для выстраивания «Юнайтед» это может быть даже полезнее.
Мэйсон Гринвуд (Англия)
Возраст: 21 год
Нынешний клуб: «МЮ»
В этом сезоне: отстранён от работы с командой
Один из самых талантливых англичан нового поколения вне футбола уже год. Гринвуд умудрился вляпаться в сомнительную историю, из которой пока не понятен выход.
Да, с него сняли обвинения, но это не равно оправдательному приговору. Теперь уже «МЮ» разбирается, стоит ли возвращать футболиста. Репутационные риски огромны. В основных составах (и женском, и мужском) есть те, кому эта идея кажется плохой. Из хороших новостей для Гринвуда: тен Хаг о финальном решении не заявлял. А по сообщениям некоторых медиа, даже звонил Мэйсону, чтобы узнать о его состоянии. До конца сезона почти наверняка камбэк в состав не произойдет — в «Юнайтед» научились ценить атмосферу единства и спокойствия. Однако летом возможно всё.
Если оценивать чисто футбол, Гринвуда хвалили многие футболисты и эксперты. Причем именно его бомбардирские скиллы: чувство гола и позиции, хлесткий удар и скорость. Если умножить всё это на мотивацию, нагнать бездарно упущенное время Мэйсон может довольно быстро.
Гонсалу Рамуш (Португалия)
Возраст: 21 год
Нынешний клуб: «Бенфика»
Цена вопроса: € 100-120 млн
В этом сезоне: 19 голов и 8 ассистов во всех турнирах (32 матча) – в среднем 121 минута на гол
Рамуш – самый ценный актив, оставшийся у «Бенфики» после трансферов Дарвина Нуньеса и Энцо Фернандеса. Нельзя сказать, что это определяющий игрок: чтобы выносить всех в чемпионате Португалии, достаточно Жоау Мариу и Давида Нереса. Однако Рамуш – лучший бомбардир «Бенфики» после Мариу (экс-звезда «Локо» проводит уникальный сезон) и потенциально ведущий форвард португальской сборной. На что он способен, мы увидели на ЧМ-2022.
Это вообще будет яркий сюжет, если Рамуш перейдёт в «МЮ» и получит №7, под которым сверкал Роналду. А позже Гонсалу и в сборной отберёт у Криштиану «семёрку» и место в основе.
Риски тоже понятны: голевые подвиги в чемпионате Португалии – не гарантия быстрого успеха в АПЛ. Рамуш молод и не настолько хладнокровен. Так же как забивает, стабильно транжирит моменты. При этом инвестиция может получиться очень выгодной, если тренерский штаб тен Хага (и конкретно Бенни Маккарти, ответственный за развитие форвардов) прокачает Рамуша.
«Бенфика», конечно, постарается выжать максимум из этой сделки. У Гонсалу контракт до лета 2026 года. Сумма выкупа – € 120 млн. После продажи Энцо в «Челси» за € 121 млн, клуб мотивирован побить рекорд: летом 2019-го Жоау Феликс обошёлся «Атлетико» в € 127,2 млн.
Душан Влахович (Сербия)
Возраст: 23 года
Нынешний клуб: «Ювентус»
Цена вопроса: € 90-100 млн
В этом сезоне: 10 голов и 4 ассиста во всех турнирах (22 матча) – в среднем 171 минута на гол
Новые проблемы с финансовыми махинациями, снятие очков и потенциальные сложности с попаданием в еврокубки – «Ювентус» опять в беде. Шансы на Лигу чемпионов малы, и очень вероятно, что летом придётся расставаться с дорогими активами. Влахович – один из самых привлекательных лотов. Зимой-2022 «Юве» отдал за серба € 81,6 млн и, конечно, хотел бы его сохранить. Однако финансовое благополучие может оказаться важнее. Да и «Ювентус» не то чтобы особенно зависим от сербского форварда – справлялись в этом сезоне и без него.
Переход в неназванный клуб АПЛ (по слухам, именно в «МЮ») мог состояться этой зимой. Но его заблокировал агент Влаховича, посчитавший, что сезон лучше доиграть в Турине. Возможно, но неясно, сможет ли «Юве» летом заработать желаемые € 110-120 млн.
По характеристикам Влахович – подходящий тен Хагу форвард. Понимает важность работы в обороне, притягивает защитников, создает зоны партнерам. С подыгрышем и продвижением мяча тоже всё в порядке. Такой Вегорст 2.0, только более статусный и лучше на втором этаже.
Рандаль Коло Муани (Франция)
Возраст: 24 года
Нынешний клуб: «Айнтрахт»
Цена вопроса: € 70-90 млн
В этом сезоне: 15 голов и 14 ассистов во всех турнирах (32 матча) – в среднем 162 минуты на гол
Разносторонний форвард, которого «Айнтрахт» забрал у «Нанта» бесплатно прошлым летом. Во Франкфурте Коло Муани обещали условия для прогресса, и пока всё складывается идеально. За полгода Рандаль оформился в одного из ярчайших игроков Бундеслиги и заслужил поездку на ЧМ-2022. Причём не был пассажиром: в полуфинале с Марокко забил, а в финале – заработал пенальти.
Коло Муани тесно на одной позиции, он любит пространство и стартовать с фланга. При неплохих габаритах ему ближе техничный футбол. Даже голы – не самоцель. Рандаль готов делиться мячом в ситуациях, где форварды жадничают. В Бундеслиге за этот сезон у него больше голевых передач, чем голов (12 против 10), хотя часть ассистов вполне мог оформлять в голы.
В общем, «Айнтрахт» снова показал, что умеет инвестировать в нападающих. Йович («Реал»), Аллер («Вест Хэм»), Андре Силва («Лейпциг») – Коло Муани следующий на повышение. Многое будет зависеть от того, попадёт ли Франкфурт в Лигу чемпионов. С билетом в главный еврокубок на Рандаля можно повесить большой ценник. Пока намекают на сотню миллионов. Но сейчас «Айнтрахт» всё же ближе к Лиге Европы. Если клуб вообще останется без еврокубков, за Коло Муани по разумной цене будет очередь.
Мохаммед Кудус (Гана)
Возраст: 22 года
Нынешний клуб: «Аякс»
Цена вопроса: € 70-80 млн
В этом сезоне: 16 голов и 3 ассиста во всех турнирах (32 матча) – 117 минут на гол в среднем
Да, в «Аяксе» ещё достаточно игроков, которых тен Хаг может подтянуть в «МЮ». Марко ван Бастен, например, не понимает, почему Эрик летом взял из Амстердама именно Антони, а не Кудуса: «Антони техничен и быстр, но то, что он пробует делать, его самого сбивает с толку! Кудус умнее и техничнее, знает, что делает. Плюс он универсален».
Кудус действительно не заточен на позицию только нападающего, может и «десятку» играть, и сверкать на фланге. В гибкой системе ганец будет меняться с другими игроками атаки. С требованиями тен Хага он знаком.
На сделке по Антони амастердамский клуб заработал максимально – € 95 млн. Тогда «Аякс» был в сильной позиции: да, игрок бунтовал, но и «Юнайтед» торопился и очень хотел его заполучить. Так что пришлось идти на условия «Аякса». С Кудусом нет спешки, поэтому и трансфер обойдется явно дешевле.
Антони Марсьяль (Франция)
Возраст: 27 лет
Нынешний клуб: «МЮ»
В этом сезоне: 6 голов и 2 ассиста во всех турнирах (14 матчей) – в среднем 121 минута на гол
Летом-2022 случилось невероятное: Марсьяль улыбался. Тен Хаг решил перезапустить карьеру нападающего и рассматривал именно его, а не Роналду, в качестве основного форварда. И вроде бы всё шло хорошо, пока Марсьяль опять не оказался в больнице. А потом снова. И опять. За этот сезон Тони пропустил порядка 26 матчей из-за различных травм.
То, что он всё ещё способен быть лидером в атаке, понятно даже из статистики: шесть голов (во всех турнирах) как-то умудрился забить. Плюс Марсьяль работоспособен и сыгран с Рашфордом – могут путать защитников постоянными сменами позиций. И даже возраст вполне игровой, хотя ощущение, что француз играет уже лет 10.
История болезней, конечно, не добавляет ему уверенности – а ментальность для Тони очень важна. Он раскрывается в тепличных условиях: необходимо полное доверие тренера, а конкуренция даже вредит.
Учитывая, как тен Хаг реанимировал карьеру Рашфорда и помог Джейдону Санчо, может, и с Марсьялем получится?
Ваут Вегорст (Нидерланды)
Возраст: 30 лет
Нынешний клуб: «МЮ» (принадлежит «Бёрнли»)
Цена вопроса: € 20-25 млн
В этом сезоне за «МЮ»: 1 гол и 2 ассиста во всех турнирах (14 матчей) – в среднем 883 минуты на гол
Если брать только результативность, Вегорст не тянет: да, забил не особенно важный гол в Кубке лиги, ну и отдал голевую в финале этого турнира. №27 «Манчестер Юнайтед» вообще не об этом. Вегорст – трансформер. Сыграть «десятку» в матче с «Лидсом»? Без проблем. Отпахать в обороне с «Барселоной», ситуативно превращаясь в опорника? Конечно. Уйти на замену в перерыве, потому что так нужно для команды? Без проблем, босс.
Ваут ухватился за шанс и просто наслаждается моментом. Посмотрите, как он светился от счастья после финала Кубка лиги: просто сидел перед трибуной болельщиков и жил свою лучшую жизнь.
Его хвалят все: от тен Хага до партнёров. Гари Невилл вообще провёл параллель с Криштиану: «В прошлом сезоне с Роналду много обсуждалось, что команда недостаточно прессингует. Вегорст же очень хорош при переходе владения, а также в обороне на стандартах. Благодаря своему таланту атакующего игрока он делает важную работу на команду. Если бы Ваут забил три или четыре гола, вы бы сказали, что он выступает сенсационно».
Пару-тройку голов Вегорст упустил по собственной вине – слишком уж хотел забить. Зато именно благодаря его движению несколько голов оформил Рашфорд.
После нескольких матчей Ваут отметил, что настроен заслужить полноценный контракт. И вряд ли это будет дорого, хотя «Бёрнли» рвётся в АПЛ. Желание Вегорста будет играть важную роль.
Тэмми Абрахам (Англия)
Возраст: 25 лет
Нынешний клуб: «Рома»
Цена вопроса: € 45-55 млн
В этом сезоне: 7 голов и 5 ассистов во всех турнирах (32 матча) – в среднем 309 минут на гол
Второй сезон итальянских приключений Абрахама получается не таким ярким. Сезон-2021/2022 был насыщенным: во всех турнирах за «Рому» англичанин сыграл 53 матча и забил 27 голов. В том числе важнейшие девять в победной Лиге конференций. Или 17+4 в Серии А – тут уж у кого какие приоритеты.
Теперь в Риме новая прима – Пауло Дибала, и вся атака должна строиться от него. Да и Андреа Белотти поджимает. Абрахам сдал: 6+4 за 23 матча в чемпионате, один гол в Лиге Европы. Ожидаемо, что появились слухи о его желании вернуться в Англию.
От нынешнего руководства «Челси» можно ждать всего, но вряд ли «синие» будут мотивированы возвращать Абрахама. Зато в «Арсенале» и «МЮ» нападающему могут предложить роль основного игрока. Особенно дорогим трансфер не должен быть: «Рома», конечно, потратилась на Абрахама и захочет отбить деньги, но вряд ли будет особенно задирать цену.
Брайан Бробби (Нидерланды)
Возраст: 21 год
Нынешний клуб: «Аякс»
Цена вопроса: € 30-40 млн
В этом сезоне: 11 голов и 2 ассиста во всех турнирах (32 матча) – в среднем 128 минут на гол
Не самая очевидная опция из «Аякса». Однако переход молодого нападающего мог случиться еще прошлым летом. «Эрик хотел снова поработать со мной, он написал мне: узнать, открыт ли я для перехода, – рассказал Бробби. – Но я вежливо поблагодарил его и сказал, что хочу вернуться в «Аякс» (Бробби был в аренде из «Лейпцига», и «Аякс» его выкупил. – Прим. «Чемпионата»). Тут мои друзья, да и стиль игры «Аякса»… В общем, эта история ещё не закончена».
Летом-2023 статус «истории» может измениться. Бробби как минимум не удалось стать безоговорочно основным нападающим «Аякса». После увольнения Альфреда Шрёдера клуб вернулся к классическим 4-3-3, где ложную (и не очень) «девятку» играет Душан Тадич. Брайан всё-таки игрок ближайшего резерва.
Однако всё это не отменяет, что Бробби – талант. За него говорит результативность: все голы в этом сезоне у него только в чемпионате, и в пересчёте на минуты выходит один гол в 104 минуты. Многие сильные качества Брайан уравновешивает трудным характером. Однако для тен Хага это не проблема: ему нравятся игроки с огнеопасной ментальностью. Лисандро Мартинес и Антони тому примеры.
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