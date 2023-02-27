«Манчестер Юнайтед» готов потратить € 100 млн на форварда. Кто станет новым лидером?

Виктор Осимхен (Нигерия)

Возраст: 24 года

Нынешний клуб: «Наполи»

Цена вопроса: € 120-130 млн

В этом сезоне: 21 гол и 4 ассиста во всех турнирах (25 матчей) – в среднем 93 минуты на гол

Один из лучших игроков этого сезона. Именно Виктор Осимхен на пару с Хвичей Кварацхелией ведёт «Наполи» к чемпионству. Быстрый, атлетичный и координированный нападающий, у которого ещё есть потенциал. Осимхен не так хорош в прессинге. И на дистанции нескольких сезонов его показатели не так впечатляют. Забивает прилично, но не из ряда вон. Часто проблемой становятся травмы: даже в этом сезоне он пропустил шесть матчей.

Экс-форвард «МЮ» Энди Коул считает, что Осимхен – то что надо: «Подвижный, хорошо принимает мяч, много забивает и имеет приличные габариты. Я видел его игру с «Ливерпулем» (в Лиге чемпионов, «Наполи» победил 4:1, но Осимхен не забил. – Прим. «Чемпионата»), где он здорово связывал игру и забегал за спины защитникам». Рио Фердинанд согласен с Коулом и считает нигерийца более перспективным из-за возраста.

Все плюсы осознают и в «Наполи». Если Виктор станет чемпионом Италии и лучшим бомбардиром сезона, заполучить его будет тяжело. Аурелио Де Лаурентис уже начал игры разума: сказал, что будет обсуждать предложения минимум в сотню миллионов евро, позже отметил, что «Наполи» без долгов и вообще не собирается кого-то продавать. Теперь похвалил себя, что лидеров будет несложно удержать из-за грамотных контрактов, при этом «никогда не говори никогда, ведь некоторые предложения невозможно отклонить». В общем, готовьте деньги.