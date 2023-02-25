«Мы всё ещё боремся за чемпионство». Гвардиола — о победе «Манчестер Сити» над «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу своих игроков над «Борнмутом» (4:1) в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

«У нас было много переездов и восстановительных сессий после матчей, а с последней игры прошло всего три дня. Но команда жива, и я очень доволен сегодняшней игрой. Сегодня мы смогли избежать травм, поэтому я счастлив.

Сегодня мы играли лучше, чем с «Ноттингем Форест», мы создали больше моментов. Обе игры были действительно хороши, но, к сожалению, в Ноттингеме мы не смогли добиться победы, потому что футбол есть футбол. Мы всё ещё продолжаем бороться за титул Премьер-лиги, и у нас есть жёсткий соперник в лице «Арсенала», но ещё многое может произойти», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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