Тренер «Борнмута» — о поражении от «Ман Сити»: даже при счёте 0:4 игроки боролись до конца

Главный тренер «Борнмута» Гэри О'Нил высказался о поражении команды в домашнем матче с «Манчестер Сити» (1:4) в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги.

«По большей части я был доволен, мы старались быть агрессивными и у нас это получилось. Но их голы приговорили нас. Это настолько сильная команда, что она наказала нас за допущенные ошибки. Если вы хотите добиться результатов, вы не можете совершать столько ошибок, сколько сделали мы.

Даже при счёте 3:0 игроки продолжали верить. Четвёртый гол уже заставил их сомневаться, но они фантастически хорошо отреагировали и продолжали бороться до конца. Общая проблема заключается в том, что мы не пользуемся возможностями, когда они появляются.

То, что мы создаём возможности для взятия ворот, это один из положительных моментов в сезоне. Казалось, что нам не повезло с с реализацией. Сегодня был один из тех дней, когда нужно, чтобы всё шло по-твоему, а сегодня этого не произошло. Но даже при счёте 4:0 в пользу соперника они продолжили гнуть свою линию и бороться до конца, и мы перенесём этот импульс на матч с «Арсеналом», — приводит слова О'Нила BBC.

Самые быстрые отставки тренеров в футболе