«Хамство». Ловчев отреагировал на брошенный банан в матче «Волга» — «Зенит»

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев высказался о ситуации с брошенным бананом по ходу кубкового матча между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом», прошедшего вчераm 25 февраля (0:3).

«Воспитание людей такое, хамство. Они, болельщики, против внедрения карты болельщика, но это вводится для того, чтобы подобного не происходило. Это напоминает мне фильм «Дайте жалобную книгу». Вы, ребята‑болельщики, вычислите бросившего банан», — приводит слова Ловчева „Матч ТВ“.

Напомним, банан был брошен одним из местных фанатов в сторону полузащитника «Зенита» Вендела. Вендел в матче с «Волгой» отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Даниле Козлову.