Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хамство». Ловчев отреагировал на брошенный банан в матче «Волга» — «Зенит»

«Хамство». Ловчев отреагировал на брошенный банан в матче «Волга» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный отечественный экс-футболист Евгений Ловчев высказался о ситуации с брошенным бананом по ходу кубкового матча между ульяновской «Волгой» и санкт-петербургским «Зенитом», прошедшего вчераm 25 февраля (0:3).

«Воспитание людей такое, хамство. Они, болельщики, против внедрения карты болельщика, но это вводится для того, чтобы подобного не происходило. Это напоминает мне фильм «Дайте жалобную книгу». Вы, ребята‑болельщики, вычислите бросившего банан», — приводит слова Ловчева „Матч ТВ“.

Напомним, банан был брошен одним из местных фанатов в сторону полузащитника «Зенита» Вендела. Вендел в матче с «Волгой» отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место молодому Даниле Козлову.

Новость по теме
Быстров — о скандале с Венделом: если банан кто‑то бросил, это не значит, что он расист
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023