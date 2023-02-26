Геннадий Орлов назвал Вендела лучшим игроком матча «Волга» — «Зенит»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим игроком матча между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3), прошедшем вчера, 25 февраля в рамках Кубка России.

«В подобных матчах, когда погодные условия и поле могут быть нехорошие, на первый план выходят воля и характер. «Зенит» провёл очень волевой матч.

Мне трудно сказать, кто лучший игрок матча. Хорошо, что Бакаев забил, но больше ярких действий от него не было. Наверное, я бы Вендела назвал лучшим. Он был самым полезным на поле», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, за «Зенит» во вчерашнем матче отличились Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Вендел в матче с «Волгой» отметился голевой передачей на Зелимхана Бакаева, открывшего счёт в первом тайме. Бразильский легионер покинул поле стадиона в Ульяновске на 90+1-й минуте, уступив место Даниле Козлову.