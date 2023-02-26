Бышовец: почему Савичев не поехал на победные Игры в 1988 году? Это конкуренция!

Бывший главный тренер сборной СССР Анатолий Бышовец рассказал, почему не вызывал в олимпийскую команду в 1988 году нынешнего тренера «Торпедо» Николая Савичева.
«Николай был в команде, я его смотрел. У него было очень много хороших качеств как у игрока, да и в нравственном плане он был мне симпатичен. У меня братья Савичевы вызывают очень хорошие воспоминания, оба. Это ребята с таким внутренним тактом…
А говорить о том, почему он не поехал на Олимпиаду… Ну, это конкуренция! При этом, должен сказать, что это не испортило наших отношений. Они остались и с Юрой, и с Николаем, и практически со всей плеядой тех лет. Я к ним всем отношусь с благодарностью», — цитирует Бышовца «Матч ТВ».
Ранее Савичев заявил, что надо спросить у Бышовца, почему Николай не поехал на Игры.
- 26 февраля 2023
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