Осимхен — о Дрогба: я очень удачно выбрал своего кумира

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба.

«Удивительно, когда просыпаешься, заходишь в социальные сети и видишь ободряющее сообщение от кого-то, кем восхищался в детстве, например, Дрогба. Это сюрприз и, конечно, большая мотивация для меня. У меня улыбка на лице, потому что мы долго разговаривали, я восхищаюсь тем, что он сделал, я ценю его доверие ко мне. Я очень удачно выбрал своего кумира и рад этому!», — приводит слова Осимхена Football Italia со ссылкой на DAZN.

24-летний Осимхен является лучшим бомбардиром итальянской Серии A в текущем сезоне, забив в 20 матчах 19 голов. «Наполи» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата.