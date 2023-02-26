Осимхен — о Дрогба: я очень удачно выбрал своего кумира
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о взаимоотношениях с экс-форвардом «Челси» Дидье Дрогба.
«Удивительно, когда просыпаешься, заходишь в социальные сети и видишь ободряющее сообщение от кого-то, кем восхищался в детстве, например, Дрогба. Это сюрприз и, конечно, большая мотивация для меня. У меня улыбка на лице, потому что мы долго разговаривали, я восхищаюсь тем, что он сделал, я ценю его доверие ко мне. Я очень удачно выбрал своего кумира и рад этому!», — приводит слова Осимхена Football Italia со ссылкой на DAZN.
24-летний Осимхен является лучшим бомбардиром итальянской Серии A в текущем сезоне, забив в 20 матчах 19 голов. «Наполи» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата.
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