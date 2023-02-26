Генеральный директор «Зенита»: Ульяновск вчера жил матчем с нами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Был вчера на стадионе и видел своими глазами, как весь город буквально жил вывеской «Волга» — «Зенит»: непрекращающаяся очередь на вход, заполненные трибуны, оглушительная поддержка и самые яркие футбольные эмоции. Многие не смогли попасть на стадион и смотрели этот исторический для домашней команды матч из-за забора, из окон соседних зданий и специально организованных фан-зон в центре города.
На протяжении двух дней все рейсы в Ульяновск были забиты нашими болельщиками, которые устроили организованный проход до стадиона и задали нужное настроение здорового соперничества. Хотел бы особо поблагодарить болельщиков — тех, кто приехал из Петербурга и других регионов для поддержки команды. Любовь к команде объединяет нас», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.
- 26 февраля 2023
-
15:33
-
15:21
-
15:01
-
14:55
-
14:45
-
14:43
-
14:42
-
14:41
-
14:39
-
14:28
-
14:13
-
14:12
-
14:10
-
14:00
-
13:59
-
13:54
-
13:51
-
13:49
-
13:42
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:13
-
12:51
-
12:48
-
12:45
-
12:43
-
12:38
-
12:38
-
12:30
-
12:24
-
12:15
-
12:08
-
11:34
-
11:33