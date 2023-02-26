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Генеральный директор «Зенита»: Ульяновск вчера жил матчем с нами

Генеральный директор «Зенита»: Ульяновск вчера жил матчем с нами
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над ульяновской «Волгой» (3:0) в матче Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Был вчера на стадионе и видел своими глазами, как весь город буквально жил вывеской «Волга» — «Зенит»: непрекращающаяся очередь на вход, заполненные трибуны, оглушительная поддержка и самые яркие футбольные эмоции. Многие не смогли попасть на стадион и смотрели этот исторический для домашней команды матч из-за забора, из окон соседних зданий и специально организованных фан-зон в центре города.

На протяжении двух дней все рейсы в Ульяновск были забиты нашими болельщиками, которые устроили организованный проход до стадиона и задали нужное настроение здорового соперничества. Хотел бы особо поблагодарить болельщиков — тех, кто приехал из Петербурга и других регионов для поддержки команды. Любовь к команде объединяет нас», — цитирует Медведева пресс-служба клуба.

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