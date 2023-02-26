Максименко – о драке с «Зенитом»: если они считают нужным подавать жалобы, это их право
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Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о драке с игроками «Зенита» (0:0) и о двух «сухих» матчах против санкт-петербургского клуба в рамках Фонбет Кубка России.
«Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.
Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Каррере, когда я только дебютировал в Премьер-Лиге. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата», – приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».
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