Максименко – о драке с «Зенитом»: если они считают нужным подавать жалобы, это их право

Вратарь «Спартака» Александр Максименко высказался о драке с игроками «Зенита» (0:0) и о двух «сухих» матчах против санкт-петербургского клуба в рамках Фонбет Кубка России.

«Такие истории в спорте неприемлемы, но сложилось, как сложилось. Если «Зенит» считает нужным подавать жалобы в различные инстанции, это его право. Как по мне, эта история уже в прошлом.

Не хочу делить соперников на важных и остальных. Сыграть «на ноль» одинаково приятно и с «Зенитом», и с «Факелом». Но против питерской команды нам это сделать давно не удавалось. Последний раз было еще при Каррере, когда я только дебютировал в Премьер-Лиге. Теперь нужно закрепить успех в матче чемпионата», – приводит слова Максименко пресс-служба «Спартака».