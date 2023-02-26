Агент Бийола: «Удинезе» не может перевести деньги ЦСКА за трансфер Бийола

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Яки Бийола, сейчас выступающего за «Удинезе», заявил, что итальянский клуб не может перевести деньги за трансфер словенца.

«Единственная проблема заключается в санкциях, наложенных на банки. Я не думаю, что «Вест Хэм» или «Удинезе» не хотят платить. Вопрос лишь в том, как сейчас осуществить платёж, и, как я понимаю, в данный момент клубы обсуждают варианты.

ЦСКА спросил, могу ли я помочь с решением данного вопроса. Мы на связи с клубным юристом Ильёй — пытаемся, обсуждаем варианты. Но ему нужно найти способ получить деньги. Я так понимаю, что ЦСКА пытается воспользоваться услугами английской компании, которая, возможно, возьмёт 10 процентов комиссии от суммы за услуги», — цитирует Чибежа «РБ Спорт».