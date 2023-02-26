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Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» должны бежать при любом счёте, будь то 3:0, 4:0 или 5:0

Гвардиола: игроки «Манчестер Сити» должны бежать при любом счёте, будь то 3:0, 4:0 или 5:0
Хосеп Гвардиола
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы своих подопечных в гостевой игре 25-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:1) заявил, что игроки «горожан» в долгу перед своими болельщиками, приехавшими поддержать команду. По мнению специалиста, его футболисты должны выкладываться на поле при любом счёте на табло.

«У наших игроков будут проблемы, если они не будут отдавать себя игре полностью. Они попадут в беду. Когда фанаты проезжают пять-шесть часов на своих автомобилях на гостевую игру и приобретают билет, с нашими зарплатами мы должны бежать при любом счёте, будь то 3:0, 4:0 или 5:0.

Я говорю, как демагог, но это действительно правда. Можно играть хорошо или плохо. Но стремление, чтобы игроки старались, пока я клубе, никогда не будут поставлено под сомнение.

Мы видим, как болельщики счастливы, когда наша команда побеждает. Таким образом мы пробуждаем что-то хорошее в людях и их семьях. Что может быть лучше этого? Наши болельщики на выездах невероятны», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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