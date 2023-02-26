«Силы и желание есть». Лебеденко — о возможном продолжении карьеры

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о возможных вариантах продолжения карьеры. Контракт 39-летнего футболиста с клубом истекает в июне 2023 года.

«Когда закончу карьеру, конечно, нужно будет идти учиться на тренера, смотреть, насколько это интересно. Сейчас из раздевалки для футболистов это выглядит интересным. Надо будет попробовать из другой раздевалки. Не знаю, как всё будет.

Каждый год мы с руководством встречаемся, общаемся, если есть двустороннее желание, то продолжаем сотрудничество. Это сезон для меня не последний? Не знаю, так говорить нельзя, по окончании сезона мы сядем с руководством и обсудим перспективы в будущем. Силы и желание есть, а дальше будет видно, нужно дождаться окончания сезона, посмотреть, что будет с командой, у нас тяжёлая ситуация. Будет видно. Скажем так, в июне будет больше информации», — приводит слова Лебеденко ТАСС.