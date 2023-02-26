Кариус дебютирует за «Ньюкасл» в финале Кубка лиги с «МЮ». Он не играл почти два года
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В финальном матче Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус дебютирует за свою команду. До сегодняшнего дня последний официальный матч Кариус провёл 28 февраля 2021 года за немецкий «Унион».
Стартовые составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Фернандеш, Рашфорд, Вегорст.
«Ньюкасл Юнайтед»: Кариус, Триппьер, Ботман, Шер, Бёрн, Лонгстафф, Гимарайнс, Жоэлинтон, Альмирон, Сент-Максимен, Уилсон.
Ранее в полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» дважды обыграл «Ноттингем Форест» — 3:0 и 2:0. «Ньюкасл Юнайтед» в предыдущей стадии оказался сильнее «Саутгемптона» — 1:0 и 2:1.
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