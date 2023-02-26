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Сердар Азмун забил за «Байер» впервые с апреля

Сердар Азмун забил за «Байер» впервые с апреля
Сердар Азмун
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Форвард «Байера» Сердар Азмун, который сравнял счёт в игре 22-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (1:1), отметился за «аспириновых» голом впервые с апреля 2022 года. Тогда иранец также поразил ворота соперника в матче Бундеслиги: во встрече с «Гройтер Фюрт» (4:1) экс-форвард «Зенита» к голу прибавил результативную передачу.

Сердар Азмун стал игроком «Байера» 22 января 2022 года, переехав в Германию из «Зенита». Его контракт с немецкой командой рассчитан до 2027 года. В минувшее трансферное окно футболистом сборной Ирана интересовался «Марсель», но в итоге он остался в «Байере».

Ничья с «Фрайбургом» позволила «фармацевтам» набрать 28 очков. Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

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