Нагучев: Азмун очень подходит Бундеслиге. Надеюсь, карьера вернётся в закономерное русло

Комментатор и эксперт по немецкому футболу Роман Нагучев поделился мнением об экс-форварде «Зенита» Сердаре Азмуне, который ныне защищает цвета «Байера».
«Что касается Азмуна, то сейчас у него всё в порядке. Думаю, гола четыре до конца сезона он точно забьёт. Сердар бежит, цепляется, на самом деле он очень подходит Бундеслиге. Просто переезд из России в Германию никому не даётся просто. Иногда адаптация затягивается. Плюс не забывайте, что в Иране происходят сложные политические процессы. Азмун – самый популярный футболист страны. Возможно, в какой-то момент карьера отошла на второй план. Это серьёзное давление. Сердар достаточно эмпатичный человек. Думаю, эти вещи он воспринимал близко.
Надеюсь, его карьера вернётся в закономерное русло. В игре против «Майнца» он был очень хорош. Это сигнал для Алонсо, что он может на него рассчитывать. Тем более у «Байера» борьба на два фронта. И тренеру нужно несколько нападающих», — сказал Нагучев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
В текущем сезоне Бундеслиги Азмун провёл за «аспириновых» 11 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.
- 24 февраля 2023
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